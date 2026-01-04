diario as beiras
Internacional

Venezuela: Tribunal federal confirma comparência de Maduro na segunda-feira

04 de janeiro de 2026 às 21 h41
DR

O Presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro vai comparecer na segunda-feira perante um juiz de Nova Iorque às 12:00 locais (17:00 em Lisboa), confirmou hoje o tribunal federal do Distrito Sul, em Manhattan.

Durante a sessão, serão oficialmente comunicadas as acusações contra o líder venezuelano.

Maduro é acusado pela justiça norte-americana de “narcoterrorismo”, importação de cocaína para os Estados Unidos e posse de armas.

Os Estados Unidos lançaram no sábado “um ataque em grande escala contra a Venezuela” para capturar e julgar o líder venezuelano e a sua mulher, Cilia Flores.

Maduro passou a primeira noite sob custódia numa prisão federal em Brooklyn, Nova Iorque.

Autoria de:

Agência Lusa

