O artista Mickael de Oliveira, que tinha vencido o concurso para programador do Convento São Francisco (CSF), em Coimbra, lamentou hoje a “oportunidade perdida” de aquele espaço ter um projeto artístico depois de o município ter anulado o procedimento.

“É uma oportunidade perdida para a cidade, para mim, para o Convento. Era uma oportunidade de, pela primeira vez no Convento, haver uma direção artística com um projeto claro, avaliado por especialistas”, disse à agência Lusa o antigo diretor do Teatro Oficina de Guimarães, que tinha sido o nome proposto pelo júri, por unanimidade, para programar o CSF.

Apesar da unanimidade do júri e dos elogios ao projeto apresentado a concurso, a Câmara de Coimbra acabou por anular o concurso público, alegando falta de dinheiro para justificar a decisão.

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