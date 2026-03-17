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Coimbra

Vencedor de concurso anulado lamenta “oportunidade perdida” no Convento São Francisco em Coimbra

17 de março de 2026 às 20 h14
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O artista Mickael de Oliveira, que tinha vencido o concurso para programador do Convento São Francisco (CSF), em Coimbra, lamentou hoje a “oportunidade perdida” de aquele espaço ter um projeto artístico depois de o município ter anulado o procedimento.

“É uma oportunidade perdida para a cidade, para mim, para o Convento. Era uma oportunidade de, pela primeira vez no Convento, haver uma direção artística com um projeto claro, avaliado por especialistas”, disse à agência Lusa o antigo diretor do Teatro Oficina de Guimarães, que tinha sido o nome proposto pelo júri, por unanimidade, para programar o CSF.

Apesar da unanimidade do júri e dos elogios ao projeto apresentado a concurso, a Câmara de Coimbra acabou por anular o concurso público, alegando falta de dinheiro para justificar a decisão.

| Pode ler mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

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