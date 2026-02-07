diario as beiras
Figueira da Foz

Vala da Leirosa em risco de rutura

07 de fevereiro de 2026 às 12 h04
0 comentário(s)

A vala principal da Praia da Leirosa evidenciava ontem vários pontos com risco de deslizamento de terra e derrocada de pedras, na zona próxima do mar. As hortas junto ao curso de água estavam ameaçadas. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS (ver vídeo na edição online), o presidente da Junta da Marinha das Ondas, José Alberto Suzana, não escondeu a sua preocupação.
“Temos aqui situações complicadas, mais para nascente. Na zona da praia e dos quintais, temos duas situações em que a vala, a qualquer momento, pode rebentar. Estamos a tentar controlar, mas, com este tempo [de chuva], é impossível fazer alguma coisa”, disse o autarca.
José Alberto Suzana frisou que “a parte em pedra junto ao oceano vai ter de ser toda reposta, porque a pedra está a obstruir a vala. Se ela rebentar, o mar entra nos quintais”.

 

Notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS de 07/02/2026

Autoria de:

Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

07 de fevereiro

Opinião: Viver com “pegada digital” ou não existir
07 de fevereiro

Opinião: Entre o verde provável e o futuro possível
07 de fevereiro

Penela: Empresas somam mais de quatro milhões de prejuízos
07 de fevereiro

Mau Tempo: Município de Penela atribui geradores às juntas de freguesia do concelho

Figueira da Foz

Figueira da Foz
07 de fevereiro às 12h04

Vala da Leirosa em risco de rutura

0 comentário(s)
Figueira da Foz
07 de fevereiro às 10h18

Mau tempo: Dezoito barras marítimas fechadas a toda a navegação e cinco condicionadas

0 comentário(s)
Figueira da Foz
06 de fevereiro às 21h11

Muro do Teimoso continua a abater

0 comentário(s)