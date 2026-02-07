A vala principal da Praia da Leirosa evidenciava ontem vários pontos com risco de deslizamento de terra e derrocada de pedras, na zona próxima do mar. As hortas junto ao curso de água estavam ameaçadas. Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS (ver vídeo na edição online), o presidente da Junta da Marinha das Ondas, José Alberto Suzana, não escondeu a sua preocupação.

“Temos aqui situações complicadas, mais para nascente. Na zona da praia e dos quintais, temos duas situações em que a vala, a qualquer momento, pode rebentar. Estamos a tentar controlar, mas, com este tempo [de chuva], é impossível fazer alguma coisa”, disse o autarca.

José Alberto Suzana frisou que “a parte em pedra junto ao oceano vai ter de ser toda reposta, porque a pedra está a obstruir a vala. Se ela rebentar, o mar entra nos quintais”.

