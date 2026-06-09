Figueira da Foz
Concerto de Lewis Capaldi com 90% dos bilhetes vendidos
Lewis Capaldi | Foto DR
O espetáculo de Lewis Capaldi, no dia 18 de julho, na praia da Figueira da Foz, já atingiu 90% da lotação, a um mês do concerto, avança a promotora MOT.
“Para fechar o alinhamento deste aguardado concerto ao pôr do sol, a MOT e a Live Nation confirmam hoje os dois nomes que asseguram as primeiras partes: os NAPA, fenómeno português que representou o país na Eurovisão, e Pedro Santos, a nova voz emergente do pop luso-britânico”, acrescenta.
“Esta forte aposta no talento nacional promete enriquecer aquela que já se antevê como uma das noites mais memoráveis do verão na costa portuguesa”, frisa ainda a promotora.