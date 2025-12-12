diario as beiras
Nacional

Vacinas contra a gripe e hepatite A entre os 73 medicamentos proibidos para exportação

12 de dezembro de 2025 às 14 h03
Mais de 70 medicamentos, entre os quais vacinas contra a gripe e hepatite A e fármacos usados para o tratamento da hipertensão, esquizofrenia, transtorno bipolar, estão proibidos desde hoje para exportação, segundo uma circular do Infarmed.

A lista divulgada pela Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) inclui 73 fármacos, mais 13 do que em novembro, que estão com a exportação temporariamente suspensa, segundo a circular informativa da Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).

Esta lista é definida todos os meses e inclui os medicamentos em rutura no mês anterior cujo impacto tenha sido considerado médio ou elevado na saúde pública, bem como outros que estejam a ser fornecidos ao abrigo de Autorização de Utilização Excecional (AUE).

A suspensão da exportação destina-se a assegurar o abastecimento do mercado nacional e aplica-se a todos os intervenientes do circuito, incluindo aos fabricantes.

O Infarmed monitoriza diariamente a informação sobre as faltas, as ruturas e as cessações de comercialização, para identificar e evitar situações críticas que possam afetar a disponibilidade dos medicamentos.

A autoridade nacional do medicamento integra a rede europeia de pontos de contacto das autoridades nacionais competentes, da Agência Europeia de Medicamentos (EMA na sigla em inglês) e da Comissão Europeia que, desde abril de 2019, é utilizada para a partilha de informação sobre ruturas de abastecimento e questões de disponibilidade de medicamentos autorizados na União Europeia.

Autoria de:

Agência Lusa

