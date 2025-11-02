diario as beiras
Utentes dos Serviços Públicos contestam encerramento de urgência do Hospital de Covões

02 de novembro às 14 h40
O Movimento dos Utentes dos Serviços Públicos (MUSP) contestou hoje o encerramento da urgência do Hospital de Covões, alegando que “degradará os cuidados e sobrecarregará os profissionais de saúde” da urgência da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra.

Em comunicado, o MUSP de Coimbra defendeu “a reabertura e a valorização das urgências dos Covões como referência no Serviço Nacional de Saúde” e pediu “mais investimento público em médicos, enfermeiros e técnicos”.

A ULS de Coimbra (Hospitais da Universidade de Coimbra) anunciou que desde hoje o Serviço de Urgência do Hospital dos Covões funciona como Centro de Atendimento Clínico, assegurando situações agudas não emergentes.

 

Agência Lusa

