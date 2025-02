Universitários de Coimbra preocupados com valor das propinas e qualidade do ensino

Os estudantes da Universidade de Coimbra (UC) assumiram uma “alarmante preocupação” relativamente ao valor das propinas e à qualidade do ensino num estudo promovido pela Associação Académica (AAC) local, foi hoje divulgado.

“Encerrando-se o período aberto à participação no questionário, o mesmo concluiu a recolha com um total de 1.561 respostas, finalizando a última fase de análise levada a cabo pelo pelouro das políticas da Direção-Geral da AAC, depreendendo-se inevitavelmente conclusões preocupantes”, afirmou a organização estudantil num comunicado enviado à agência Lusa.

Terminou na segunda-feira a recolha de dados sobre a “perceção da comunidade estudantil” quanto aos “custos associados à frequência do ensino superior português e europeu”.

“Não só os estudantes da UC revelaram uma profunda e alarmante preocupação para com o valor atual da propina e a qualidade do ensino, como também as opiniões da comunidade estudantil incidiriam especialmente junto das prioridades que o Ministério [da Educação, Ciência e Inovação] deverá ter em conta para os próximos três anos no ensino superior”, de acordo com as conclusões provisórias do estudo.

A Direção-Geral da AAC realçou que, “paralelamente, cerca de 57% dos inquiridos revelou que teria profundos entraves e barreiras socioeconómicas caso ambicionasse estudar noutro estado europeu”.

A auscultação da comunidade estudantil mostrou “uma preocupação crescente para com o atual estado do ensino”, tendo evidenciado também “o desequilíbrio do ensino português face aos restantes sistemas educativos de outros estados europeus, revelando que Portugal se encontra, atualmente, na ‘cauda’ da esmagadora maioria dos indicadores sobre os quais o estudo incidiu, especialmente em fatores sociais e económicos”.

Segundo a nota, o estudo “encontra-se numa fase final de assimilação e revisão de todos os dados e resultados obtidos, que culminará na apresentação oficial do documento final em conferência de imprensa”, a agendar para a próxima semana.