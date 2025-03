Universidade de Coimbra promove congresso sobre Saúde Mental

Os Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra (SASUC) promovem, na quinta e na sexta-feira, a 1.ª edição do Congresso Internacional de Saúde Mental no Jovem Adulto.

A iniciativa é promovida no âmbito do projeto “S2ES@Coimbra – Supporting Students At Every Step”, integrado no Programa para a Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, que é cofinanciado pela Direção Geral do Ensino Superior.

O congresso reúne especialistas, investigadores, profissionais de saúde e estudantes, e tem como objetivo fomentar debates e explorar novas abordagens no contexto do cuidado da saúde mental.

O primeiro dia de evento acontece no Polo I da Universidade de Coimbra (UC) e estão programados ‘workshops’ com a equipa de saúde mental dos SASUC, com o objetivo de partilha de boas práticas para a promoção da saúde mental em instituições do ensino superior.

Este dia encerra com a palestra “Let’s Talk About Sex”, conduzida pela clínica e sexóloga Tânia Graça, e que decorrerá no Auditório da Reitoria pelas 19:00.

Já o segundo dia da iniciativa, sexta-feira, começa com intervenções do pró-reitor da UC para a Inovação Pedagógica, Paulo Peixoto, e do administrador dos SASUC, Leonardo Vicente, no Auditório Central do Polo II, seguindo-se uma mesa-redonda dedicada ao décimo aniversário da Consulta de Psiquiatria do Estudante Universitário.

A Consulta de Psiquiatria do Estudante Universitário é um apoio destinado à comunidade de estudantes da UC e que resulta de um protocolo assinado entre a UC e a Unidade Local de Saúde de Coimbra.

A sessão de encerramento do Congresso, conduzida pelo vice-reitor da UC para os Recursos Humanos, Financeiros e Serviços de Ação Social, Luís Neves, acontece pelas 17:30 e aqui também serão entregues prémios às melhores comunicações orais e posters científicos.

As várias sessões do congresso serão ilustradas por Quirky Luísa, nome artístico da estudante e ilustradora Luísa Amado.

As inscrições estão encerradas e a programação completa do congresso está disponível no ‘site’ da Universidade de Coimbra.