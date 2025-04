Universidade de Coimbra presente na Expo Osaka com cinco projetos

A Universidade de Coimbra (UC) vai estar presente na Expo Osaka 2025, entre os dias 15 e 17 de julho, expondo no Pavilhão de Portugal, cinco projetos inovadores que ligam os dois países com tecnologia sustentável.

Em representação da instituição, vão estar presentes no evento os vice-Reitores João Nuno Calvão da Silva e Nuno Mendonça, responsáveis pelas áreas das Relações Externas e Alumni, e da Inovação, Relação com Empresas e Empregabilidade, respetivamente.

No evento, a UC vai apresentar cinco projetos: Instituto Multidisciplinar do Envelhecimento (MIA Portugal) – um centro de investigação do envelhecimento, área de preocupação dos dois países dada a sua condição de envelhecimento da população; Activas– uma resposta disruptiva e diversificada aos desafios endereçados pelo envelhecimento da população, um dos maiores desafios das sociedades atuais, ao nível do ambiente e espaços construídos; UAS4Litter – o uso de drones acoplados a sensores óticos e multiespectrais para a deteção, busca e inspeção autónoma de lixo marinho em áreas costeiras; Reefs – dispositivo inovador para produzir energia a partir das ondas; HUB da Costa Atlântica da Região de Coimbra – ecossistema, em rede, capaz de criar e fixar novas empresas na região, e consequentemente, recursos humanos, através da proximidade a competências técnico-científicas de excelência, e o Campus da Figueira da Foz – UC Mar – um projeto que pretende estimular a criação e difusão de processos inovadores nas pescas, na transformação e na comercialização dos produtos da pesca e da aquacultura, bem como promover a transferência de conhecimentos através de parcerias entre cientistas e pescadores.

O projeto UAS4LITTER está a ser desenvolvido em parceria com o Governo do Japão, envolvendo uma equipa interdisciplinar, que poderá vir a permitir aplicar um sistema de drones lowcost para identificar lixo marinho na costa nipónica.

No Pavilhão de Portugal haverá uma zona dedicada à Universidade de Coimbra, com uma mesa digital que permitirá ligar em direto Osaka ao Pátio das Escolas, pondo os visitantes em diálogo com um(a) representante da UC. Além disso, os visitantes poderão visualizar estes projetos em detalhe e conhecer a história e o património da UC (visitável à distância através de óculos de realidade virtual).