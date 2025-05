Universidade de Coimbra organiza conferência sobre o Espaço no Convento São Francisco

A Universidade de Coimbra (UC) em parceria com a organização internacional sem fins lucrativos Space Generation Advisory Council (SGAC) vai organizar uma conferência sobre o Espaço, no sábado, no Convento São Francisco, em Coimbra.

Esta iniciativa do Observatório Geofísico e Astronómico (OGA) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UC quer destacar o setor espacial português, proporcionando aos estudantes e jovens profissionais da área oportunidades de ‘networking’ e contacto direto com a SGAC, num encontro interativo com aquela organização, que estará em Portugal pela primeira vez.

A SGAC, fundada em 1999 e sediada na Áustria, é uma organização internacional ligada às Nações Unidas com presença em mais de 160 países que promove o desenvolvimento de estudantes e jovens profissionais do setor espacial através de eventos com o objetivo de estimular a inovação, colaboração e ‘networking’.

Este evento quer estimular o debate, a partilha de ideias e o desenvolvimento de competências, propondo um programa que relaciona o Espaço com todas as áreas de estudo e que incluirá discussões, ‘workshops’ práticos e palestras com especialistas como Nuno Peixinho e Ricardo Gafeira, investigadores do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço de Coimbra.

A inscrição para esta conferência deve ser feita através da página da SGAC.