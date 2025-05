Universidade de Coimbra lidera projeto europeu para estudar a violência no trabalho

A Universidade de Coimbra (UC) obteve um financiamento superior a dois milhões de euros para liderar um projeto europeu para estudar a violência no trabalho em organizações do setor da saúde em quatro países.

A investigação vai decorrer ao longo dos próximos dois anos e meio em hospitais, lares de idosos e centros de cuidados primários da Eslovénia, Espanha, Itália e Portugal, no âmbito do programa “Citizens, Equality, Rights and Values” da Comissão Europeia, anunciou hoje a UC, em comunicado enviado à agência Lusa.

“Identificar e compreender as causas da violência baseada no género e da violência no trabalho e, consequentemente, promover soluções e ferramentas para prevenir comportamentos violentos e discriminatórios são os objetivos centrais do projeto “Building Respectful and Violence-free Gender-inclusive Environments in the World of Work (BRAVE-WOW)”.

A decisão de estudar esta temática prende-se com o facto “de ser uma das áreas profissionais mais expostas à violência de género no trabalho”, explicou a coordenadora do projeto, Leonor Pais, docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação.

Até ao final de outubro de 2027, a equipa de investigação vai fazer recolha e análise de informação sobre o contexto europeu, considerando as diversas áreas que se relacionam com a temática da violência em contexto laboral, como raça, classe, orientação sexual, deficiência e género, entre outras.

A partir desta análise, o consórcio vai adotar uma abordagem participativa e inclusiva, através da realização de grupos focais, entrevistas e mesas-redondas com diversas partes interessadas e envolvidas na temática, incluindo trabalhadores, gestores e profissionais de recursos humanos.

Vai também desenvolver análise de sentimento nas redes sociais, com o intuito de levantar informações veiculadas nestas plataformas por trabalhadores e entidades empregadoras.

Com base neste trabalho de campo, a equipa de investigação vai criar ferramentas, como o Questionário de Violência de Género no Trabalho, que vai ser aplicado em organizações de saúde na Eslovénia, Espanha, Itália e Portugal para testar a sua eficácia junto de profissionais de saúde, gestores e inspetores do trabalho.

“Esta ferramenta pretende melhorar a compreensão e a prevenção da violência e do assédio no local de trabalho e será complementada pelo Questionário de Trabalho Decente”, salientou Leonor Pais.

A docente justificou que a “violência de género no trabalho não é devidamente identificada e, por isso, pouco reportada”, pelo que são necessárias “novas abordagens a este fenómeno que permitam entender as suas causas”.

O projeto BRAVE-WOW vai ainda criar uma comunidade europeia de práticas para prevenir o assédio e a discriminação no contexto laboral à escala europeia, que vai potenciar a partilha de conhecimento e de boas práticas.

O projeto junta 19 organizações dos quatro países parceiros. Em Portugal, além da UC, conta com a participação da Universidade de Évora, da SHINE2Europe, da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, da Autoridade para as Condições de Trabalho e da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central.