Universidade de Coimbra lança duas obras sobre impacto do 25 de Abril em Angola

09 de dezembro de 2025 às 11 h13
DR

A Imprensa da Universidade de Coimbra (UC) apresenta, na quarta-feira, na Biblioteca Geral, duas publicações sobre como o 25 de Abril de 1974 foi visto de Angola através da imprensa e do humor gráfico.

As publicações são coordenadas por Ana Margarida Dias da Silva, Jorge Varanda e Helena Freitas e “revelam memórias únicas da Revolução”, 50 anos depois do 25 de Abril de 1974 e da independência de Angola, proclamada em 11 de novembro de 1975, segundo uma nota enviada à agência Lusa.

“Olhares do Sul – 50 anos do 25 de Abril de 1974 – 50 capas de jornais” reúne cinquenta capas de jornais angolanos, recolhidas pela Companhia de Diamantes de Angola (Diamang) entre abril de 1974 e abril de 1975.

Agência Lusa

