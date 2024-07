Universidade de Coimbra inaugura unidade que reproduz ambiente de uma fábrica moderna

É o primeiro equipamento do género no país: a UC Factory Lab, uma unidade da Universidade de Coimbra (UC), simula o ambiente de uma fábrica moderna, com recursos de robótica avançada, inteligência artificial, realidade virtual e aumentada e internet das coisas.

Instalado no Departamento de Engenharia Química (polo II), numa área de 300 metros quadrados, o projeto resulta de um investimento de 900 mil euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Ontem, durante a inauguração da unidade, o ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, referiu que o projeto “é um bom exemplo de como os fundos do PRR podem ter um papel muito importante no desenvolvimento do nosso país”.

“Estas abordagens devem ser adaptadas a todas as áreas porque têm um impacto significativo no sucesso dos alunos, além dos impactos que terão na nossa sociedade e na nossa economia” , acrescentou.

Já Amílcar Falcão, reitor da UC – que “ sempre considerou que este projeto seria uma aposta ganha” –, espera que a UC Factory Lab passe a ser “o cimento da engenharias”, já que a ocupação do novo espaço vai permitir “essa interseção entre todas as áreas”.