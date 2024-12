Universidade de Coimbra e agência brasileira cooperam na área do medicamento

A Universidade de Coimbra (UC) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), no Brasil, vão cooperar na harmonização de normas no domínio dos medicamentos ao abrigo de um acordo assinado hoje pelas duas entidades.

“Tudo o que Portugal faz nesta área vale para a Europa toda”, disse à agência Lusa o reitor da UC, Amílcar Falcão, realçando a necessidade de “harmonizar tanto quanto possível esta componente regulamentar”.

Através da Faculdade de Farmácia (FFUC), a Universidade de Coimbra “pretende ser o apoio da ANVISA em Portugal”, o que facilitará “a entrada do Brasil noutros mercados”, como a União Europeia, adiantou.

No Brasil, aquele organismo público, entre outras missões, funciona como agência do medicamento e dos produtos sanitários.

O também professor catedrático da Faculdade de Farmácia de Coimbra enfatizou que o acordo de colaboração entre as partes “tem um potencial elevado ao nível empresarial e da inovação”, cabendo-lhe contribuir para “uma boa harmonização” das normas do medicamento.

O acordo foi assinado nas instalações da FFUC, na presença do reitor, Amílcar Falcão, e do diretor presidente da ANVISA, António Barra Torres.

Numa nota enviada à agência Lusa, os promotores da iniciativa referiram que as duas instituições vão colaborar na formação de especialistas na área do medicamento e em assuntos regulamentares, a fim de reforçar a ligação entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia, articuladas em Portugal com o Infarmed – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde.

“O objetivo é facilitar as possibilidades de harmonização de normas referentes a medicamentos, que possam vir a ser reconhecidas em ambas as regiões, e formar técnicos”, sublinharam.

Em abril, a FFUC reuniu-se com a ANVISA e o Infarmed em Coimbra, o que lhe permitiu firmar protocolos diversos com organizações brasileiras da área da saúde e do medicamento, devendo um segundo encontro ser realizado em 2025.

A parceria entre a FFUC e a agência do Brasil prevê ainda ações envolvendo a Fundação Fiocruz, do Rio de Janeiro, sobre medicamentos personalizados, e uma formação em formato de ‘e-learning’ sobre plantas aromáticas e óleos essenciais.