Universidade de Coimbra cria mais espaços para o Campus da Figueira da Foz

A Universidade de Coimbra (UC) vai avançar com a segunda fase de reabilitação do antigo terminal rodoviário da Figueira da Foz para criar mais espaços para o campus universitário daquela cidade do litoral do distrito de Coimbra.

De acordo com o contrato publicado no Portal Base, a empreitada, no valor de 1,08 milhão de euros, tem um prazo de 120 dias após a consignação, prevendo-se que esteja concluída no próximo ano letivo.

Em resposta à agência Lusa, a UC adiantou que a intervenção no Edifício II do Campus da Figueira da Foz vai criar mais três novas salas (duas de cultura e uma de preparação), um laboratório, uma sala de aula e um auditório com capacidade para 70 pessoas.

Na primeira fase, a instituição de ensino superior investiu cerca de 650 mil euros na reabilitação do edifício para criar três salas de aula e dois laboratórios.

O antigo terminal rodoviário da Figueira da Foz foi cedido em julho de 2023 pela Câmara da Figueira da Foz à UC por um período de 30 anos.

A criação do Campus da UC na Figueira da Foz, com sede na Quinta das Olaias, resulta de um protocolo de cooperação com o município local, que foi assinado em setembro de 2022 entre as duas entidades.