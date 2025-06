UC atribui Honoris Causa a vice-presidente de Engenharia da Google

O cientista Hartmut Neven, criador da lei demonstrativa da viabilidade da computação quântica, e vice-presidente de Engenharia da Google, recebe o doutoramento honoris causa pela Universidade de Coimbra (UC), numa sessão agendada para dia 18, que destaca o mérito científico do homenageado.

A cerimónia vai ter lugar, a partir das 10H30, na Sala Grande dos Atos (Sala dos Capelos).

Uma nota da UC considera o investigador alemão-americano, vice-presidente de Engenharia da Google e líder do Quantum Artificial Intelligence Lab (Quantum AI) como “um cientista de elevada reputação e projeção mundial”.

“Em 2019, a equipa do Quantum AI fez história ao demonstrar que um computador quântico consegue resolver um problema computacional intratável para computadores clássicos” e, cinco anos depois, a mesma equipa criou um microprocessador quântico, capaz de executar “em menos de cinco minutos programas que demorariam um dia a processar no computador convencional mais rápido atualmente existente”.

Paulo Marques, cofundador e administrador da empresa tecnológica Feedzai, será o Padrinho (Apresentante), estando os elogios a cargo de Constança Providência (elogio do Doutorando) e de Gabriel Falcão (elogio do Padrinho). Ambos são docentes da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), que propôs a atribuição do Doutoramento Honoris Causa ao cientista alemão-americano.