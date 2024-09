União 1919: Reviravolta no final rumo à primeira vitória

O União 1919 venceu ontem em casa o Sertanense por 3-2 na 3.ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. Unionistas chegaram a estar a perder por 2-1, mas a reviravolta surgiu nos instantes finais e com o contributo de Traquina. O extremo que se estreou com o emblema da Cruz de Santiago fez duas assistências.

Num 4-2-3-1, a equipa orientada por Eduardo Martins estava perante um adversário que tinha perdido os primeiros dois jogos do campeonato e ambos curiosamente por 3-2, assim como ontem.

Foi uma entrada a todo o gás da turma da casa que chegou ao golo logo aos 9’ e num grande apontamento de futebol. Nuno André deixou para trás dois adversários e no momento certo isolou Hugo Figueiredo que fez um belo chapéu ao guardião.

Aos 31’ contrariedade na turma unionista. Diogo Baptista saiu lesionado e deu lugar a Traquina, que se estreou pelo clube de Coimbra.

A formação forasteira reagiu ao golo sofrido e por duas vezes esteve perto de empatar ainda antes do intervalo. Não foi na 1.ª parte, mas foi logo no início da 2.ª metade, que a igualdade surgiu. Após um canto, Mauro Santos, no meio da confusão fez o golo.

Estava melhor a equipa do Sertanense, que aos 70’ voltou a ser feliz. O recém-entrado no jogo Diamantino apareceu em excelente posição e na cara do guarda-redes não perdoou.

