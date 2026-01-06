diario as beiras
AveiroRegião Centro

Um morto em despiste de camião na A17 em Aveiro

06 de janeiro de 2026 às 16 h33
DR

O despiste de um pesado de mercadorias na autoestrada A17, junto a Aveiro, causou hoje a morte do condutor, revelou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Por motivos ainda não determinados, o camião, que transportaria madeira e seguia no sentido Aveiro/Fuigeira da Foz, despistou-se na zona de Oliveirinha.

Do acidente resultou a morte do condutor e único ocupante do pesado de mercadorias, tendo o óbito sido declarado no local.

O alerta para o acidente foi recebido pelas 12:21, tendo sido deslocado para o acidente a viatura médica de emergência (VMER) e meios dos Bombeiros Velhos de Aveiro, além do Destacamento de Trânsito da GNR e de uma equipa técnica da ASCENDI, concessionária daquela autoestrada.

Autoria de:

Agência Lusa

