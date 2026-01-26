diario as beiras
Coimbra

Um morto e um ferido grave em acidente no IC2 (com vídeo)

25 de janeiro de 2026 às 21 h11
DR

Um acidente, que envolveu um motociclo, fez hoje um morto e um ferido grave no IC2, junto à saída para a Pedrulha, em Coimbra.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, “o acidente deu-se no sentido sul/norte (Coimbra-Mealhada), no IC2, junto à saída para a Pedrulha, em Coimbra”.

“Há a registar uma vítima mortal e um ferido grave”, acrescentou. “As vítimas são pai e filho. O homem, de 53 anos, é a vítima mortal. O filho, com 17 anos, sofreu ferimentos graves”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o sub-chefe Bruno Serra

No local, estão elementos dos Bombeiros Sapadores de Coimbra, o INEM e a autoridade e o trânsito encontra-se cortado. Cerca das 21H30, a circulação continuava cortada no sentido sul/norte, gerando uma fila que já chega ao açude-ponte.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

