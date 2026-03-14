A sala de ensaios da Tuna Académica da Universidade de Coimbra (TAUC) recebe hoje, às 16H00, a apresentação do livro “Guitarras de Coimbra – Edição comemorativa dos 100 anos do nascimento de Carlos Paredes”, uma obra que surge da celebração do centenário do guitarrista e da vontade de perpetuar a tradição da guitarra de Coimbra.

O projeto resulta do trabalho desenvolvido na oficina de construção e restauro de instrumentos musicais da TAUC, que este ano assinala 40 anos de atividade. Integrada na Associação Académica de Coimbra (AAC), a oficina é dirigida pelo luthier Fernando Meireles, figura de referência na construção e preservação de cordofones tradicionais.

(Texto completo na edição digital e online do DIÁRIO AS BEIRAS)