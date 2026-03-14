diario as beiras
Coimbra

Um livro e dez guitarras para lembrar Paredes

14 de março de 2026 às 07 h16
0 comentário(s)
Foto de Ana Catarina Ferreira

A sala de ensaios da Tuna Académica da Universidade de Coimbra (TAUC) recebe hoje, às 16H00, a apresentação do livro “Guitarras de Coimbra – Edição comemorativa dos 100 anos do nascimento de Carlos Paredes”, uma obra que surge da celebração do centenário do guitarrista e da vontade de perpetuar a tradição da guitarra de Coimbra.

O projeto resulta do trabalho desenvolvido na oficina de construção e restauro de instrumentos musicais da TAUC, que este ano assinala 40 anos de atividade. Integrada na Associação Académica de Coimbra (AAC), a oficina é dirigida pelo luthier Fernando Meireles, figura de referência na construção e preservação de cordofones tradicionais.

 

(Texto completo na edição digital e online do DIÁRIO AS BEIRAS) 

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

14 de março

Lon3r Johny regressa à Queima das Fitas de Coimbra a 22 maio
14 de março

Estrada de acesso às Caldas de Penacova reabre de forma condicionada
14 de março

Opinião: "A religião nos Países Baixos: de sociedade cristã a país cada vez mais secular"
14 de março

Opinião: "A Baixa de Coimbra: um laboratório de desigualdades"

Coimbra

Coimbra
14 de março às 19h00

Lon3r Johny regressa à Queima das Fitas de Coimbra a 22 maio

0 comentário(s)
Coimbra
14 de março às 10h49

Reparação do canal de rega do Baixo Mondego arranca na próxima semana

0 comentário(s)
Coimbra
14 de março às 10h35

Câmara quer deslocalizar instalações da GNR de Coimbra

0 comentário(s)