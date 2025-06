ULS de Coimbra realiza procedimentos inovadores em Portugal com ecografia a 4D

A Unidade de Saúde Local (ULS) de Coimbra anunciou hoje que o Serviço de Cardiologia realizou os primeiros procedimentos em Portugal com recurso à nova sonda de ecografia intracardíaca 4D, que permite imagem tridimensional em tempo real.

A Unidade de Intervenção Cardiovascular (UNIC) realizou três intervenções estruturais cardíacas complexas, utilizando uma inovadora tecnologia de imagem, cujos procedimentos decorreram “com sucesso, sem complicações, permitindo a alta hospitalar dos três doentes no dia seguinte à intervenção”, explicou o cardiologista Marco Costa, em comunicado da ULS de Coimbra.

O especialista salientou que “a ecografia intracardíaca 4D (quatro dimensões) representa um avanço significativo em relação às técnicas convencionais, ao permitir uma visualização detalhada das estruturas cardíacas sem necessidade de ecocardiografia transesofágica”.

Segundo o médico, “esta abordagem traduz-se em maior conforto para o doente, eliminando, na maioria dos casos, a necessidade de anestesia geral” e oferece complementaridade com outras modalidades de imagem, otimizando a precisão e segurança das intervenções.

Para Lino Gonçalves, diretor do Serviço de Cardiologia, a realização destes procedimentos “é mais uma evidência da elevada diferenciação e da inovação que o Serviço tem demonstrado ao longo dos anos, colocando-o numa posição de destaque a nível nacional e internacional”.

“A área de intervenção cardiovascular é, seguramente, uma das nossas áreas de referência, mas há ainda outras áreas que também muito nos orgulham, como a imagem molecular não invasiva cardiovascular, a insuficiência cardíaca avançada e a arritmologia”, sustentou.

O presidente do Conselho de Administração, destacou que “este feito posiciona a ULS de Coimbra como centro de referência nacional na área da cardiologia de intervenção e é mais uma prova da capacidade de inovação do Serviço Nacional de Saúde [SNS] e do pioneirismo de Coimbra na Saúde em Portugal”.

“O Serviço de Cardiologia é, há muitos anos, mais um ótimo exemplo da excelência única do Serviço Nacional de Saúde. A equipa responsável por esta área – em que, mais uma vez, Coimbra está na linha da frente – está de parabéns pelo trabalho distintivo que tem feito”, sublinhou.