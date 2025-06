ULS de Coimbra realiza 1.ª cirurgia de disjunção facial Le Fort III em adolescente

O Serviço de Cirurgia Maxilofacial da Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou, no Hospital Pediátrico, a primeira cirurgia de disjunção facial Le Fort III, numa jovem de 16 anos.

A intervenção, que durou cerca de 12 horas, baseou-se na colocação de um distrator externo, recorrendo a planeamento tridimensional personalizado, adiantou hoje a ULS de Coimbra numa nota de imprensa.

A cirurgia foi realizada numa jovem de 16 anos com Síndrome de Crouzon, “uma doença genética rara caracterizada por múltiplas malformações craniofaciais, com importantes défices funcionais, respiratórios e da harmonia facial”.

“Esta cirurgia permitiu a mobilização do esqueleto facial, seguida da aplicação de um sistema de distração osteogénica externa”, precisou a diretora do Serviço de Cirurgia Maxilo-Facial da ULS de Coimbra, citada no comunicado.

Leonor Barroso acrescentou que “o procedimento foi cuidadosamente planeado em ambiente digital tridimensional, permitindo maior precisão no traçado cirúrgico e na definição do avanço ósseo necessário, com recurso a dispositivos de fixação adaptados à morfologia da paciente”.

Para o presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, a “concretização com sucesso desta cirurgia complexa representa um marco assistencial para a ULS de Coimbra, reforçando a capacidade da instituição para oferecer cuidados diferenciados e altamente especializados na área da cirurgia maxilo-facial pediátrica, que anteriormente obrigavam a tratamento fora do país”.

Alexandre Lourenço sublinhou que “a equipa do Serviço de Cirurgia Maxilo-facial está de parabéns por este feito técnico e humano, que reforça o compromisso do Serviço Nacional de Saúde com a inovação, a excelência assistencial e o progresso científico ao serviço dos doentes”.