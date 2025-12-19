diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra publica manual para melhorar articulação entre cuidados de saúde

19 de dezembro de 2025 às 19 h34
0 comentário(s)
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra publicou um manual para referenciação à consulta externa hospitalar para melhorar a articulação e a resposta assistencial entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares.

“Com este manual, damos mais um passo decisivo na construção de um modelo integrado e centrado na pessoa, promovendo respostas mais atempadas, reduzindo redundâncias, otimizando recursos e reforçando a continuidade dos cuidados ao longo do percurso do doente no Serviço Nacional de Saúde”, frisou o presidente do conselho de administração, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Na mesma nota, a diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Cláudia Nazareth, destacou que o manual resulta de um trabalho colaborativo “sem precedentes”, que envolveu centenas de médicos de todas as especialidades, dos diferentes polos hospitalares e áreas clínicas.

O documento, segundo a responsável, reflete um “esforço coletivo de harmonização de critérios, normalização de procedimentos e reforço da comunicação clínica entre níveis de cuidados”.

O manual define, “de forma clara e operacional, critérios de referenciação, informação clínica essencial e exames complementares recomendados para a consulta externa hospitalar, abrangendo a atividade assistencial em adultos, crianças e adolescentes, bem como múltiplas subespecialidades e consultas diferenciadas”, acrescentou.

A diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primária, Almerinda Rodrigues, realçou a importância do manual enquanto “instrumento de apoio à decisão clínica, orientado para a melhoria do acesso, da qualidade e da adequação da referenciação”.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

19 de dezembro

Plano identifica discriminação de migrantes no acesso à habitação em Coimbra
19 de dezembro

ULS de Coimbra publica manual para melhorar articulação entre cuidados de saúde
19 de dezembro

Ministra diz em Coimbra que tem sido feito investimento "muito grande" nos guardas prisionais
19 de dezembro

Câmara de Coimbra quer reduzir 63 postos de trabalho do mapa de pessoal em 2026

Coimbra

Coimbra
19 de dezembro às 20h07

Plano identifica discriminação de migrantes no acesso à habitação em Coimbra

0 comentário(s)
Coimbra
19 de dezembro às 19h34

ULS de Coimbra publica manual para melhorar articulação entre cuidados de saúde

0 comentário(s)
CoimbraNacional
19 de dezembro às 19h27

Ministra diz em Coimbra que tem sido feito investimento “muito grande” nos guardas prisionais

0 comentário(s)