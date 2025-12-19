A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra publicou um manual para referenciação à consulta externa hospitalar para melhorar a articulação e a resposta assistencial entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares.

“Com este manual, damos mais um passo decisivo na construção de um modelo integrado e centrado na pessoa, promovendo respostas mais atempadas, reduzindo redundâncias, otimizando recursos e reforçando a continuidade dos cuidados ao longo do percurso do doente no Serviço Nacional de Saúde”, frisou o presidente do conselho de administração, em comunicado enviado hoje à agência Lusa.

Na mesma nota, a diretora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Cláudia Nazareth, destacou que o manual resulta de um trabalho colaborativo “sem precedentes”, que envolveu centenas de médicos de todas as especialidades, dos diferentes polos hospitalares e áreas clínicas.

O documento, segundo a responsável, reflete um “esforço coletivo de harmonização de critérios, normalização de procedimentos e reforço da comunicação clínica entre níveis de cuidados”.

O manual define, “de forma clara e operacional, critérios de referenciação, informação clínica essencial e exames complementares recomendados para a consulta externa hospitalar, abrangendo a atividade assistencial em adultos, crianças e adolescentes, bem como múltiplas subespecialidades e consultas diferenciadas”, acrescentou.

A diretora clínica para os Cuidados de Saúde Primária, Almerinda Rodrigues, realçou a importância do manual enquanto “instrumento de apoio à decisão clínica, orientado para a melhoria do acesso, da qualidade e da adequação da referenciação”.