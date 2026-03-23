A ULS de Coimbra lançou a Academia de Humanização, um programa pioneiro em Portugal que visa apoiar a formação e o bem-estar dos médicos internos, promovendo uma prática clínica mais consciente e centrada no doente. Desenvolvida pelo Serviço de Humanização, a iniciativa assenta em três eixos: mentoria humanizada, grupos de partilha e acompanhamento interpares (Projeto Eutopos) e a integração das artes e humanidades na medicina.

“Vivemos um tempo particularmente exigente no Serviço Nacional de Saúde, com elevada procura de cuidados e escassez de profissionais. Muitos médicos internos enfrentam isolamento, exaustão física e desgaste emocional, o que pode contribuir para o burnout e a desumanização dos cuidados”, afirma Sílvia Monteiro, diretora do Serviço de Humanização.