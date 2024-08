ULS de Coimbra já fez mais de três mil partos este ano

O número de partos na Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra já ultrapassa os três mil desde o início do ano, um número que, habitualmente, só é atingido em dezembro.

Com o encerramento de várias urgências de ginecologia e obstetrícia – sobretudo no Hospital de Santo André, em Leiria –, as duas maternidades de Coimbra (Bissaya Barreto e a Daniel de Matos) têm recebido grávidas de vários pontos do país.

De acordo com Cláudia Nazareth, diretora clínica para os Cuidados Hospitalares da ULS de Coimbra, ali já foram recebidas, nos últimos dias, grávidas oriundas de Santarém, Amadora, Lisboa, Abrantes, Tomar e até do Algarve.

Ontem de manhã, e desde a passada segunda-feira (dia em que as urgências em Leiria encerraram), tinham nascido 75 bebés nas duas maternidades.

