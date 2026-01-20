A Unidade Local de Saúde de Coimbra gastou 197 milhões de euros de despesa com medicamentos entre janeiro e outubro de 2025, revela hoje o relatório da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed). De acordo com o dcumento, foi a segunda ULS do país com mais gasto, apenas atrás da ULS Santa Maria, que gastou 251 milhões de euros

No total, foram gastos pelas unidades locais de saúde (ULS) do país mais de 2.200 milhões de euros com medicamentos entre janeiro e outubro de 2025, mais 268 milhões do que no mesmo período de 2024.

Os dados constam do relatório da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), consultado hoje pela Lusa, que indicam que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) teve uma despesa nesta área de 2.206 milhões de euros nos primeiros dez meses de 2025, mais 13,8% do que os 1.938 milhões gastos no período homólogo do ano anterior.

