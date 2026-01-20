diario as beiras
CoimbraNacional

ULS de Coimbra gastou 197 milhões de euros em medicamentos entre janeiro e outubro de 2025

20 de janeiro de 2026 às 14 h59
0 comentário(s)
DR

A Unidade Local de Saúde de Coimbra gastou 197 milhões de euros de despesa com medicamentos entre janeiro e outubro de 2025, revela hoje o relatório da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed). De acordo com o dcumento, foi a segunda ULS do país com mais gasto, apenas atrás da ULS Santa Maria, que gastou 251 milhões de euros

No total, foram gastos pelas unidades locais de saúde (ULS) do país mais de 2.200 milhões de euros com medicamentos entre janeiro e outubro de 2025, mais 268 milhões do que no mesmo período de 2024.

Os dados constam do relatório da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), consultado hoje pela Lusa, que indicam que o Serviço Nacional de Saúde (SNS) teve uma despesa nesta área de 2.206 milhões de euros nos primeiros dez meses de 2025, mais 13,8% do que os 1.938 milhões gastos no período homólogo do ano anterior.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (21/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de janeiro

Presidenciais: Marcelo considera que portugueses têm “ideia muito clara” sobre candidatos
20 de janeiro

Advogado João Ramalhete Carvalho vai presidir empresa municipal Coimbra iParque
20 de janeiro

Exposição de Luis Felipe Ortega em Coimbra explora arquitetura, paisagem e corpo
20 de janeiro

Figueira da Foz investe 2,4 milhões de euros na construção de unidade de saúde em Tavarede

Coimbra

Coimbra
20 de janeiro às 17h41

Advogado João Ramalhete Carvalho vai presidir empresa municipal Coimbra iParque

0 comentário(s)
Coimbra
20 de janeiro às 16h39

Exposição de Luis Felipe Ortega em Coimbra explora arquitetura, paisagem e corpo

0 comentário(s)
CoimbraNacional
20 de janeiro às 14h59

ULS de Coimbra gastou 197 milhões de euros em medicamentos entre janeiro e outubro de 2025

0 comentário(s)

Nacional

Nacional
20 de janeiro às 18h02

Presidenciais: Marcelo considera que portugueses têm “ideia muito clara” sobre candidatos

0 comentário(s)
CoimbraNacional
20 de janeiro às 14h59

ULS de Coimbra gastou 197 milhões de euros em medicamentos entre janeiro e outubro de 2025

0 comentário(s)
EconomiaNacional
20 de janeiro às 14h10

Número de desempregados nos centros de emprego cai 10,8% em dezembro

0 comentário(s)