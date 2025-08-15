ULS de Coimbra garante meios adicionais de resposta às populações afetadas pelos fogos

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra está a garantir meios adicionais de resposta e proximidade às populações afetadas, face à ativação do Plano Distrital de Emergência e Proteção Civil de Coimbra motivada pela complexidade e pelo impacto dos incêndios rurais no distrito.

A ULS adianta que estão abertos os seguintes centros de atendimento clínico para respostas imediatas: CAC da FAAD (Oliveira do Hospital); CAC do Hospital da Compaixão (Miranda do Corvo); CAC do Hospital do Avelar (Avelar, Ansião). Em funcionamento estão também o ⁠Serviço de Atendimento Complementar em Tábua; o Serviço de Urgência Básica de Arganil – em total disponibilidade; e os Serviços de Urgência Hospitalares em Coimbra, também em total disponibilidade.

Foram ainda destacados meios adicionais para os Centros de Saúde da Lousã e de Góis.

A estrutura apela a todos os cidadãos para que adotem comportamentos de prevenção e segurança, seguindo as orientações das autoridades competentes.

“A adequação dos meios será continuamente ajustada de acordo com a evolução da situação e em estreita coordenação com a Comunidade Intermunicipal (CIM) de Coimbra e restantes entidades de proteção civil”, assegura a ULS.