ULS de Coimbra efetua tratamento inovador em doente com linfoma

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra realizou o primeiro tratamento com células CAR-T em doente com linfoma não Hodgkin B Difuso de Células Grandes, após recidiva com as terapêuticas convencionais, foi hoje anunciado.

Em comunicado, aquela estrutura considera que este tratamento é um marco importante nos cuidados hemato-oncológicos na região Centro.

“A terapêutica com Células CAR-T envolve a colheita de linfócitos T do próprio doente, a sua modificação genética em laboratório e posterior reinfusão, permitindo que estas células geneticamente modificadas ataquem diretamente e de forma mais eficaz as células tumorais”, explicou a diretora do Serviço de Hematologia Clínica.

Segundo Catarina Geraldes, a doente em causa está atualmente em observação no Serviço de Hematologia Clínica da ULS de Coimbra, onde realizou o tratamento de linfodepleção e toda a preparação para o procedimento, com as equipas médica e de enfermagem a acompanharem de perto a sua evolução.

O tratamento com células CAR-T foi realizado no Serviço de Medicina Intensiva e esteve envolvida uma equipa multidisciplinar, que incluiu hematologistas, intensivistas, neurologistas, imuno-hemoterapeutas, farmacêuticos e enfermeiros.

“Este tratamento inovador abre novas perspetivas para doentes com patologias hemato-oncológicas, que não respondem às terapêuticas convencionais, oferecendo uma nova esperança no combate a estas doenças”, salientou o presidente do conselho de administração da ULS de Coimbra.

Para Alexandre Lourenço, esta intervenção é “mais uma prova da capacidade que a ULS de Coimbra tem de inovar, fruto da excelência da equipa e do comprometimento com a missão de prestar cuidados de saúde integrados, de elevada qualidade e centrados nas pessoas”.