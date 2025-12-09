diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra com mais de 5.000 atendimentos nas urgências na última semana

09 de dezembro de 2025 às 18 h03
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra contabilizou 5.164 atendimentos nos serviços de urgência na semana de 01 a 07 de dezembro, a maioria nos Hospitais da Universidade de Coimbra, de que resultaram 580 internamentos.

Em comunicado enviado à agência Lusa, aquele organismo de saúde salientou hoje que, em média, realizou 738 atendimentos diários, um aumento de casos em relação à semana anterior, especialmente devido aos estados gripais, em que o vírus predominante é o Influenza A.

Segundo a nota, 2.965 dos atendimentos registaram-se nos serviços de urgência dos Hospitais da Universidade de Coimbra, 1.409 no Hospital Pediátrico de Coimbra, 422 no Serviço de Urgência Básica de Arganil e 377 nas duas maternidades de Coimbra – Bissaya Barreto e Daniel de Matos.

Autoria de:

Agência Lusa

