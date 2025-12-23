diario as beiras
Coimbra

ULS de Coimbra atinge em 2025 o marco histórico de 70 mil cirurgias num ano

23 de dezembro de 2025 às 14 h10
DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra atingiu em 2025 os marcos históricos de mais de 70 mil cirurgias realizadas e de um milhão de consultas médicas hospitalares num único ano, foi hoje anunciado.

“Estes resultados refletem o empenho diário das equipas clínicas, técnicas e administrativas, bem como o impacto das medidas de reorganização, integração de cuidados e aposta na eficiência operacional, sempre com o foco central nas pessoas e na qualidade dos cuidados prestados”, salientou o presidente do conselho de administração, Alexandre Lourenço, em comunicado enviado à agência Lusa.

A uma semana do final do ano, a ULS de Coimbra ultrapassou o recorde de 2024, que estava em mais de 66 mil cirurgias, consolidando “uma trajetória de crescimento sustentado e reforçando significativamente a capacidade cirúrgica instalada”.

Autoria de:

Agência Lusa

