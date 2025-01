ULS de Coimbra abre enfermaria de contingência nos HUC

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra abriu ontem uma enfermaria de contingência nos Hospitais da Universidade de Coimbra, com 10 camas adicionais destinadas a doentes respiratórios. Antes, no dia 2, tinha entrado em funcionamento a nova Unidade Central de Gestão de Camas, que funciona 24 horas por dia. Esta é, de acordo com a ULS, “uma inovação introduzida pelos HUC com o objetivo de otimizar a utilização e distribuição de 1267 camas hospitalares.

Numa atualização sobre o Plano de Contingência para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Inverno, a ULS adianta ter registado, na passada quinta-feira (dia 2), uma “intensa atividade”, com 847 episódios atendidos nos serviços de urgência, dos quais 42 resultaram em internamento, 454 atendimentos relacionados com infeções respiratórias nos centros de saúde e 360 atendimentos pela Linha SNS 24.

De acordo com a estrutura, nos dias 2 e 3 de janeiro, as equipas de saúde do serviço de urgência estiveram a operar com reforço de profissionais. “O tempo médio de espera para triagem foi de 21 minutos. O tempo médio entre a triagem e a primeira observação médica foi de 54 minutos (valor variável de acordo com a prioridade atribuída e período do dia), sendo que, para doentes não urgentes, chegou a 71 minutos, com o tempo total de espera em alguns casos ultrapassando as 4 horas”, acrescenta a ULS.

