A Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra vai construir um novo edifício para a centralização das camas de medicina intensiva no polo dos HUC.

Este projeto inclui uma Unidade de Cuidados Intensivos com 50 camas, uma Unidade de Queimados com 15 camas e uma Unidade de Ensaios Clínicos com 10 camas e área de ambulatório, complementadas por diversas áreas de apoio.

O novo edifício será erguido junto ao arquivo, nas proximidades do bloco que alberga o auditório principal. Esta é uma das medidas previstas na Proposta Global do Plano Diretor da Unidade Hospitalar, que foi apresentada na semana passada aos departamentos da ULS.

