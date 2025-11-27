diario as beiras
Ucrânia: Putin admite terminar conflito se Kiev retirar forças de territórios que diz ter ocupado

27 de novembro de 2025 às 16 h04
O Presidente russo, Vladimir Putin, afirmou hoje que Moscovo cessará as hostilidades com a Ucrânia caso Kiev retire as suas forças dos territórios que a Rússia alega ter anexado.

“Se as tropas ucranianas abandonarem os territórios ocupados, cessaremos as hostilidades. Se não saírem, expulsá-las-emos pela força militar”, declarou numa conferência de imprensa em Bishkek, capital do Quirguistão, onde está a realizar uma visita de Estado.

Agência Lusa

