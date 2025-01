UC na liderança nacional da maioria das áreas científicas do The World University Rankings by Subject

A Universidade de Coimbra (UC) anunciou hoje, 22 de janeiro, que “voltou a destacar-se no conceituado ranking THE World University Rankings by Subject, que classifica anualmente as melhores instituições de ensino superior do mundo em diferentes áreas científicas”.

Na edição de 2025, divulgada pela Times Higher Education (THE), a UC distinguiu-se como a melhor instituição de ensino superior nacional em seis das 11 áreas avaliadas (na edição anterior, tinha-se distinguido em cinco áreas).

O ranking aponta a Universidade de Coimbra como uma das 125 melhores universidades do mundo no domínio do Direito (posição 101-125), classificando-a também no top 200 mundial na área das Artes e Humanidades (posição 151-175). Além destas duas categorias, nas quais se destaca isoladamente como a melhor instituição de ensino superior nacional, a UC lidera também ex aequo o pelotão nacional nas áreas de Psicologia (posição 201-250), Ciências Sociais (posição 251-300), Ciências da Vida (posição 301-400) e Ciências Físicas (posição 401-500).

Nas restantes áreas avaliadas no THE World University Rankings by Subject, a Universidade de Coimbra também consolidou o seu posicionamento entre as melhores do mundo: Ciências da Educação no top 250 mundial (posição 201-250), Negócios e Economia e Saúde e Medicina no top 400 (ambas as categorias nas posições 301-400), Engenharia no top 500 (posição 401-500) e Ciências dos Computadores no top 600 (posição 501-600).

Para estas avaliações, a Times Higher Education analisa diferentes indicadores de desempenho como ensino, investigação, transferência de conhecimento e internacionalização. Na edição de 2025, as tabelas das onze áreas científicas são encabeçadas por universidades dos EUA e do Reino Unido, destacando-se o Massachusetts Institute of Technology e a Universidade de Stanford, que lideram em três categorias (cada).