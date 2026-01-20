diario as beiras
UC integra projeto internacional que pretende melhorar decisões sobre clima, migração e energia

20 de janeiro de 2026 às 13 h10
DR

A Universidade de Coimbra participa num projeto internacional que pretende melhorar a tomada de decisão sobre alterações climáticas, migração e insegurança energética e com o Mediterrâneo como território de estudo.

O projeto TRACHMED – Exploring Transnational Challenges: Climate Change, Migration, and Energy Insecurity in the Mediterranean (Exploração dos desafios transnacionais: alterações climáticas, migração e insegurança energética no Mediterrâneo, em língua portuguesa), é conduzido perante desafios transnacionais urgentes, como as alterações climáticas, a migração e deslocação forçada e a insegurança energética, envolvendo instituições de dez países.

“[O projeto] é particularmente pertinente e importante no contexto atual, pois os desafios transnacionais associados às questões climáticas, energéticas e migratórias são questões urgentes à escala global, que transcendem as fronteiras nacionais e desafiam soluções unilaterais, na medida em que os esforços multilaterais continuam fragmentados e os esforços regionais raramente dão frutos”, contextualizou a coordenadora do projeto em Portugal, Daniela Nascimento, num comunicado enviado à Lusa.

O TRACHMED pretende criar uma rede regional de investigadores e instituições em torno do Mediterrâneo, que possa criar novas colaborações entre países.

Segundo a docente da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC), esta ação é fundamental para reforçar a capacidade de investigação e informar políticas relevantes da União Europeia e os decisores internacionais nas áreas das alterações climáticas, migração e deslocação forçada e insegurança energética.

Daniela Nascimento sublinhou que atualmente as respostas aos desafios transnacionais nestes domínios “são insuficientes”, porque tendem a priorizar a gestão e contenção de crises sobre a transformação das causas estruturais, refletindo as assimetrias de poder globais e a falta de coordenação multilateral efetiva em matérias relacionadas com as dinâmicas migratórias, com as múltiplas ameaças à segurança e com a sempre contestada gestão partilhada de recursos energéticos.

“Os desafios transnacionais que afetam, em particular, o Mediterrâneo não podem ser compreendidos e respondidos de forma eficaz sem uma visão global e articulada centrada na cooperação, colaboração e coordenação a vários níveis e entre diferentes atores direta ou indiretamente envolvidos nesta região e com impacto nas áreas em estudo”, acrescentou.

O projeto, liderado pela Universidade de Marmara, de Istambul (Turquia), é financiado com 1,15 milhões de euros pela Comissão Europeia, através das Ações Marie Skłodowska-Curie.

O TRACHMED junta instituições da Alemanha, Argélia, Espanha, França, Grécia, Irlanda, Itália, Marrocos, Portugal e Turquia.

Na Universidade de Coimbra, participam também Licínia Simão, Maria Raquel Freire e Paula Duarte Lopes, docentes do Núcleo de Relações Internacionais da FEUC.

Agência Lusa

