Universidade de Coimbra no centro de uma Língua que atravessa o mundo

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“A Língua Portuguesa é muito mais do que um instrumento de comunicação. É uma ponte viva entre continentes, culturas e gerações.” As palavras do embaixador da República Democrática de Timor-Leste em Portugal, Manuel Araújo Serrano, foram pronunciadas ontem, na véspera do Dia Mundial da Língua Portuguesa.

O diplomata foi o orador convidado da 42.ª edição do ciclo “Conversas da Casa da Lusofonia”, da Universidade de Coimbra (UC), subordinada ao tema “A Língua Portuguesa como instrumento de identidade cultural, aproximação entre os povos e projeção internacional, com destaque para a experiência de Timor-Leste”.

Já o vice-reitor para as Relações Externas e Alumni, João Nuno Calvão da Silva, defendeu a aposta estratégica da Universidade de Coimbra na Língua Portuguesa, num momento em que o inglês ganha terreno no ensino superior mundial. Lembrando que a UC acolhe mais de 120 nacionalidades e é considerada “a universidade mais brasileira fora do Brasil”, com mais de três mil estudantes brasileiros, o vice-reitor foi claro: “A base, na alma mater das Universidades de Língua Portuguesa, deve ser sempre a valorização da língua”, defendeu.

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