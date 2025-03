UC Exploratório mostrou o melhor da ciência a 1 156 crianças de Coimbra

O UC Exploratório recebeu nos últimos três anos 1.156 crianças, de 57 turmas de todos os 36 jardins de infância da rede pública do concelho de Coimbra, para participarem na Escola Ciência Viva do UC Exploratório.

O projeto de divulgação da ciência e da cultura científica aos mais jovens cidadãos terminou, mas a direção do Exploratório garante, através do comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, ter “esperança de renovar para mais um período” de partilha e aprendizagem com os “pequeninos exploradores”.

O UC Exploratório – Centro Ciência Viva da Universidade de Coimbra criou a primeira Escola Ciência Viva desenvolvida para crianças em idade pré-escolar, envolvendo educadores, auxiliares educativos, pais e encarregados de educação neste programa científico único de cooperação entre sistemas formais e informais de educação.

