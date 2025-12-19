diario as beiras
UC cria terapia para cancro da mama agressivo

19 de dezembro de 2025 às 12 h01
Um projeto liderado pela Universidade de Coimbra (UC) está a desenvolver uma nova estratégia terapêutica para o tratamento do carcinoma da mama triplo negativo, subtipo agressivo e biologicamente diverso, mais frequente em mulheres jovens.

Designado “AntiCelluronic – Direcionando antígenos intracelulares de cancro de mama triplo negativo (TNBC) ‘não tratáveis’ com conjugados de anticorpo–ácido hialurónico autoimolantes”, o projeto visa uma abordagem inovadora para “atacar” de forma mais rápida e eficaz as células tumorais, ultrapassando limitações das terapias atualmente disponíveis.

Segundo a coordenadora do projeto, a docente da Faculdade de Farmácia da UC, Ana Rita Ramalho Figueiras, a equipa vai desenvolver “conjugados inovadores de ácido hialurónico com ligantes autoimolativos ligados a anticorpos ou outros agentes terapêuticos”.

