Tutela da gata Pi entregue ao Grupo Gatos Urbanos por acordo extrajudicial

A Associação Grupo Gatos Urbanos conseguiu obter a tutela da gata Pi, na sequência de um acordo extrajudicial assinado entre a associação de proteção animal e a dona do animal.

A associação, que tinha a gata à sua guarda desde 2020, congratula-se com este desfecho, agora conhecido através de um comunicado publicado na página do Facebook do Grupo Gatos Urbanos.

“A dona da gata Pi, atenta ao interesse do animal, ponderou o facto de a gatinha estar ambientada e adaptada numa família há 4 anos e meio, onde se encontra totalmente integrada, pelo que decidiu proceder à transmissão da titularidade da gatinha para o Grupo Gatos Urbanos, para que esta possa permanecer definitivamente no agregado familiar onde vive”, relata a associação de proteção animal.

A luta pela tutela da gata arrastava-se desde o verão de 2020, altura em que ela foi resgatada, pelos bombeiros, a pedido do Grupo Gatos Urbanos, de uma varanda de um 4.º andar, onde se encontraria fechada, sem ninguém em casa.

Uma vez que a tutora exigia o seu regresso, seguiu-se a um processo-crime, em que a dona era acusada da autoria material de um crime de maus tratos a animais de companhia.