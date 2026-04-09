Figueira da Foz

Tudo a postos para desfiles do Carnaval de Buarcos

09 de abril de 2026 às 09 h00
0 comentário(s)
Corsos realizam-se na avenida do Brasil | Foto DB - Pedro Agostinho Cruz

Na noite de sábado, desfilam apenas as escolas de samba e os reis; no domingo à tarde, são esperados 800 participantes.

 

A folia desfila este sábado, a partir das 21H00, na avenida do Brasil, em Buarcos, com as três escolas de samba do concelho, antecedidas pelo carro descapotável dos reis do Carnaval, a atriz, cantora e apresentadora Luciana Abreu e o empresário buarquense Nuno Miguel.

No domingo, pelas 14H30, começa o desfile principal, com a participação de escolas de samba, grupos, carros alegóricos, foliões espontâneos e, claro, os reis do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz, num total de 800 participantes. No final deste desfile, a festa continua no jardim Fernando Traqueia, a partir das 18H30, com a Bakas Band.

As entradas custam cinco euros e seis euros, respetivamente, para os desfiles de sábado e domingo. Já se encontram à venda no Posto de Turismo da Figueira da Foz (das 10H00 às 13H0 e das 14H00 às 18H00) e nas instalações da Junta de Buarcos (das 08H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00). Em ambos os desfiles, crianças até aos 12 anos têm direito a entrada livre.

 

| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS

Texto de:Jot'Alves

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

09 de abril

Preocupação com alterações climáticas pode incentivar comportamentos mais sustentáveis
09 de abril

O pavilhão multiusos é o equipamento que falta à cidade?
09 de abril

Treze escolas e instituições participam na temporada do novo espetáculo do Teatrão
09 de abril

Agência de marketing Triber vence sete prémios de criatividade

Figueira da Foz

Tudo a postos para desfiles do Carnaval de Buarcos

Jovem com cerca de 20 anos está desaparecido na Figueira da Foz

Paulo Mariano reforça aposta na hotelaria