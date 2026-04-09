Tudo a postos para desfiles do Carnaval de Buarcos
Na noite de sábado, desfilam apenas as escolas de samba e os reis; no domingo à tarde, são esperados 800 participantes.
A folia desfila este sábado, a partir das 21H00, na avenida do Brasil, em Buarcos, com as três escolas de samba do concelho, antecedidas pelo carro descapotável dos reis do Carnaval, a atriz, cantora e apresentadora Luciana Abreu e o empresário buarquense Nuno Miguel.
No domingo, pelas 14H30, começa o desfile principal, com a participação de escolas de samba, grupos, carros alegóricos, foliões espontâneos e, claro, os reis do Carnaval de Buarcos/Figueira da Foz, num total de 800 participantes. No final deste desfile, a festa continua no jardim Fernando Traqueia, a partir das 18H30, com a Bakas Band.
As entradas custam cinco euros e seis euros, respetivamente, para os desfiles de sábado e domingo. Já se encontram à venda no Posto de Turismo da Figueira da Foz (das 10H00 às 13H0 e das 14H00 às 18H00) e nas instalações da Junta de Buarcos (das 08H30 às 12H30 e das 14H00 às 17H00). Em ambos os desfiles, crianças até aos 12 anos têm direito a entrada livre.
| Mais informação na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS