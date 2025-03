Troço Mangualde-Celorico da Beira da Linha da Beira Alta reabre a 30 de março

O troço entre Mangualde e Celorico da Beira da linha ferroviária da Beira Alta vai reabrir no dia 30 de março, confirmaram hoje a Infraestruturas de Portugal (IP) e a CP – Comboios de Portugal.

“A abertura do troço da Linha da Beira Alta entre as estações de Mangualde [distrito de Viseu] e Celorico da Beira [distrito da Guarda] irá ocorrer no dia 30 de março”, adiantou a IP numa nota enviada à agência Lusa.

Carlos Fernandes, vice-presidente da empresa, tinha revelado esta semana que esta ligação iria abrir até ao final do mês.

“Até 31 de março, temos previsto já abrir o troço entre Celorico e Mangualde. O resto [Mangualde-Pampilhosa] abrirá assim que estiverem concluídos os processos de segurança que são obrigatórios por lei e que já não pertencem à Infraestruturas de Portugal”, afirmou o responsável à agência Lusa, no dia 11, em Leiria, à margem de uma reunião com a Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria.

Volvidos três dias, a IP reitera que as obras de modernização da Linha da Beira Alta serão concluídas, “na sua totalidade, até ao final do mês de março”.

Já “a abertura completa à operação da linha até à Pampilhosa [concelho da Mealhada], incluindo a nova concordância de ligação à Linha do Norte, será possível assim que se conclua o conjunto de vistorias necessárias à emissão de certificados de conformidade no âmbito da regulamentação nacional de aplicação ferroviária (regras nacionais) para a Diretiva (UE) 2016/797 – Interoperabilidade do sistema ferroviário europeu”, lê-se ainda na nota.

A IP sustenta que estes certificados são necessários “sempre que uma nova linha entra ao serviço ou, no caso de grandes modernizações, com longas paragens, como é a situação da Linha da Beira Alta”.

Já o início da exploração pelos operadores ferroviários fica dependente “da realização de marchas de formação de maquinistas”, acrescenta.

O troço Mangualde-Celorico da Beira será o terceiro a reabrir na Linha da Beira Alta, totalmente encerrada à circulação de comboios desde 19 de abril de 2022.

Até agora foram abertos os troços Vilar Formoso-Guarda e Guarda-Celorico da Beira, este último a 25 de novembro de 2024.

Fica a faltar o troço entre Mangualde e Pampilhosa, que vai repor “toda a condição de circulação” da Linha da Beira Alta.

Até ao restabelecimento da circulação em toda a extensão desta ferrovia e, “por forma a minimizar os impactos negativos, vão continuar a ser assegurados transportes rodoviários alternativos aos clientes da CP”.

A renovação integral da Linha da Beira Alta (193 quilómetros entre Pampilhosa e fronteira de Vilar Formoso) é considerada uma das obras fundamentais do Corredor Internacional Norte e destina-se a permitir uma ligação ferroviária para passageiros e mercadorias mais segura e rápida entre o Centro e o Norte do país e a fronteira com Espanha.

O investimento previsto para a modernização desta ligação ferroviária é de 600 milhões de euros.

A linha encerrou a 19 de abril de 2022 por um período anunciado de nove meses e deveria reabrir em janeiro de 2023. A Infraestruturas de Portugal veio depois a anunciar como data provável novembro de 2023, prazo que foi novamente alterado, passando a ser junho de 2024, que também não se concretizou.