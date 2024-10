Troço do IC6 apresentado com pedidos de início da obra em 2025

O projeto de execução do Itinerário Complementar (IC) 6, adjudicado pela Infraestruturas de Portugal (IP) à empresa “Ripórtico”, depois de ter obtido o visto do Tribunal de Contas a 17 de maio deste ano, foi apresentado esta quinta-feira, 24 de outubro, na reunião da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

“Na apresentação técnica foram exibidos os traçados que estão em análise para efeitos da avaliação de impacte ambiental, e que contemplam todo um conjunto de contributos feitos pelo Município de Oliveira do Hospital para o avanço deste projeto”, revela a autarquia oliveirense.

O projeto de execução contempla um troço de cerca de 19 quilómetros que liga o concelho de Tábua, onde atualmente termina o IC6, até ao nó de Folhadosa, no concelho de Seia, atravessando o município de Oliveira do Hospital.

Assumindo que o projeto do IC 6 ganhou uma nova maturidade e “está já inscrito como um investimento estruturante na página 151 da proposta de Orçamento do Estado, que se encontra em discussão na Assembleia da República”, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, reiterou que “finalmente estão criadas as condições para resolver este velho anseio de toda a região”.