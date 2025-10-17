diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Tribunal recusa recontagem de votos e Liliana Pimentel toma posse 26 de outubro

17 de outubro às 18 h04
Fotografia: DR

O Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra recusou hoje o pedido de recontagem dos votos de todo o ato eleitoral autárquico em Condeixa-a-Nova feito pelo movimento “Condeixa Novos Caminhos”.

A juíza decidiu indeferir a recontagem porque “deveria ter sido apresentada prévia reclamação/protesto perante a Assembleia de Apuramento Geral (antes do encerramento da reunião), o que não se verificou”.

O movimento “Condeixa Novos Caminhos” venceu as eleições autárquicas em Condeixa-a-Nova com 43,50% e 4.203 votos, tendo ficado a muito poucos votos de conseguir eleger o quarto vereador que garantiria maioria absoluta na câmara municipal.

A tomada de posse dos órgãos autárquicos em Condeixa-a-Nova está marcada para o próximo dia 26 de outubro, às 15H00.

 

Autoria de:

António Cerca Martins

