Tribunal de Coimbra julga jovem acusado de violar duas mulheres e tentar com outra

O Tribunal de Coimbra começa a julgar na segunda-feira um jovem de 32 anos, da Mealhada, acusado de violar duas mulheres e tentar violar outra, depois de as ter contactado através do Instagram e da aplicação de encontros Tinder.

O arguido, que está preso preventivamente, usava a rede social Instagram e a plataforma de encontros Tinder para contactar com potenciais vítimas.

Os casos terão acontecido entre final de 2023 e início de 2024, afirmou a acusação, num despacho a que a agência Lusa teve acesso.

No primeiro caso, o arguido terá alegado ser fotógrafo, tendo proposto à vítima tirar fotografias em lingerie para uma marca, a troco de 50 a 200 euros por sessão, ao que a mulher terá aceitado.

No entanto, quando se encontraram, o jovem terá levado a vítima até um motel próximo de Coimbra, onde terá oferecido 1.000 euros para ter sexo com mulher, que recusou, afirmou o Ministério Público (MP).

Após a recusa, o arguido violou-a, deixando-a depois em casa e bloqueando de seguida o contacto com a vítima, disse o MP.

Acusação

De acordo com a acusação, foi também através dessa rede social que o arguido começou a conversar com uma segunda vítima, também de Coimbra, com quem chegou a ter relações sexuais consentidas, mas, num segundo encontro, depois de levar a mulher para o mesmo motel, a vítima pediu para ir embora e disse que não queria ter sexo.

A vítima ainda terá enviado mensagens a uma amiga para pedir ajuda, mas o arguido apercebeu-se da situação e retirou-lhe o telemóvel, depois de este tocar várias vezes.

Posteriormente, violou a mulher e gravou as relações sexuais, alegou o MP.

O último caso aconteceu em Águeda, depois de conhecer uma mulher no Tinder e marcar um encontro.

A vítima, para se sentir mais segura, partilhou a matrícula e características do carro com uma amiga antes de ir ter com o arguido.

Apesar de o encontro ter sido marcado para um café, o arguido sugeriu irem para um parque e, de seguida, desviou-se do trajeto para uma rua mais escura e deserta, onde parou o carro.

Segundo o MP, nesse local escondido, tentou violar a vítima, que ofereceu resistência e conseguiu fugir.

Depois de escapar, ligou à amiga e apresentou queixa na GNR de Águeda.

O jovem de 32 anos é acusado de dois crimes de violação na forma consumada, um na forma tentada e um crime de gravações e fotografias ilícitas.

O julgamento começa na segunda-feira, às 14H00, em Coimbra.