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Treze escolas e instituições participam na temporada do novo espetáculo do Teatrão

09 de abril de 2026 às 10 h00
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Têm início hoje as apresentações para públicos em idade escolar de “96 Decibéis”.

Até ao final da temporada do espetáculo na Oficina Municipal do Teatro (OMT), dia 26 de abril, o Teatrão acolhe mais de três centenas de alunos e utentes de diversas instituições de ensino, formação e acolhimento, como a Associação Olhar 21, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) – Núcleo de Coimbra, a APPACDM – Núcleo de S. Silvestre, o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, o Centro Educativo dos Olivais, o Colégio Bissaya Barreto, a Comunidade Juvenil Francisco de Assis, a Escola Básica 2, 3 Eugénio de Castro, a Escola Básica Poeta Manuel da Silva Gaio, a Escola Secundária D. Dinis, a Escola Secundária D. Duarte, o ITAP – Instituto Técnico Artístico Profissional de Coimbra e o Projeto Trampolim E9G.

Mais informação na edição de amanhã do Diário As Beiras

Texto de:Dora Loureiro

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