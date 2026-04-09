Treze escolas e instituições participam na temporada do novo espetáculo do Teatrão

Têm início hoje as apresentações para públicos em idade escolar de “96 Decibéis”.

Até ao final da temporada do espetáculo na Oficina Municipal do Teatro (OMT), dia 26 de abril, o Teatrão acolhe mais de três centenas de alunos e utentes de diversas instituições de ensino, formação e acolhimento, como a Associação Olhar 21, a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM) – Núcleo de Coimbra, a APPACDM – Núcleo de S. Silvestre, o Centro de Reabilitação e Integração de Fátima, o Centro Educativo dos Olivais, o Colégio Bissaya Barreto, a Comunidade Juvenil Francisco de Assis, a Escola Básica 2, 3 Eugénio de Castro, a Escola Básica Poeta Manuel da Silva Gaio, a Escola Secundária D. Dinis, a Escola Secundária D. Duarte, o ITAP – Instituto Técnico Artístico Profissional de Coimbra e o Projeto Trampolim E9G.

Mais informação na edição de amanhã do Diário As Beiras