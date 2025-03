Três pessoas intoxicadas por monóxido de carbono em Condeixa-a-Nova

Três pessoas – entre eles uma criança de seis anos e um jovem de14 -, sofreram esta noite uma intoxicação por monóxido de carbono, em Venda da Luísa.

De acordo com Tiago Picão, comandante dos bombeiros voluntários de Condeixa-a-Nova, uma quarta vítima – a mãe de 42 anos – “saiu ilesa e acompanhou as crianças”.

“Às 20H11, fomos alertados via CSREPC da Região de Coimbra para uma situação de intoxicação por monóxido de carbono socorro, com quatro pessoas no interior. No local verificaram-se três feridos ligeiros ( um homem 44 anos, um menino 14 anos e um menino 6 anos)”, adiantou o comandante da corporação.

Após avaliação médica no local, os menores foram transportados para o Hospital Pediátrico e o pai para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

No total, estiveram quatro veículos dos bombeiros, do INEM a VMER HUC e uma patrulha da GNR de Condeixa.