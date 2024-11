Três pessoas constituídas arguidas por furto de artigos de cosmética no Norte e Centro

Um homem e duas mulheres foram constituídos arguidos por furtos de artigos de cosmética, no Norte e Centro do país, que resultaram “em prejuízos superiores a 23 mil euros”, anunciou hoje a GNR.

Em comunicado, o Comando Territorial do Porto da GNR esclarece que os suspeitos, com idades entre os 20 e os 25 anos, foram identificados no âmbito de uma investigação por furtos em estabelecimentos comerciais, nomeadamente farmácias, parafarmácias e perfumarias, nos distritos do Porto, Braga, Viana do Castelo, Viseu e Coimbra, que resultaram em prejuízos superiores a 23 mil euros.

Nesta ação, acrescenta, foi dado cumprimento a seis mandados de busca, três domiciliárias, duas em veículos e outra em garagem, as quais culminaram na apreensão e recuperação de 4.375 euros em numerário, 64 artigos de cosmética e higiene e dois telemóveis.

No decorrer da investigação, a cargo da Núcleo de Investigação Criminal de Felgueiras, apurou-se que os suspeitos “atuavam de forma organizada, entrando nos estabelecimentos comerciais e, enquanto um deles distraía os funcionários, os outros dois furtavam artigos de cosmética e higiene”.

“Os produtos furtados eram posteriormente vendidos em várias plataformas digitais”, refere a GNR.

Os suspeitos, com antecedentes criminais pela prática de ilícitos da mesma natureza, foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Paços de Ferreira.