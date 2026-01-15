Três pessoas morreram hoje num acidente rodoviário no Itinerário Complementar (IC) 2 no concelho de Pombal, distrito de Leiria, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo fonte do Comando Territorial de Leiria da GNR, o acidente, uma colisão frontal, originou três vítimas mortais.

O Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria confirmou as três vítimas mortais no acidente, de que resultaram mais dois feridos graves e outros dois ligeiros.

O alerta para o sinistro, numa zona conhecida como reta do Tinto, na Pelariga, chegou às autoridades às 15:58.

Pelas 17:20, estavam no local 34 operacionais apoiados por 16 viaturas, dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica, GNR e Infraestruturas de Portugal.

No local, o trânsito processa-se alternadamente por uma via, revelou a GNR.