Três homens detidos por suspeita de tráfico de droga na Figueira da Foz

Três homem, entre os 20 e os 42 anos, foram detidos na sexta-feira e no sábado por suspeita de tráfico de droga, na Figueira da Foz, anunciou hoje a PSP de Coimbra.

A Divisão Policial da Figueira da Foz do Comando Distrital da PSP de Coimbra deteve os três suspeitos de tráfico de droga quando realizava revistas de prevenção e segurança junto à entrada de um festival de música eletrónica, na Praia do Relógio, naquela cidade.

Um homem de 27 anos foi o primeiro a ser detido, na sexta-feira, 05 de julho, pela posse de 61 doses individuais de haxixe, revelou o Comando Distrital da PSP de Coimbra, em nota enviada hoje à agência Lusa.

“Na madrugada do dia seguinte, 06 de julho, foi efetuada a segunda detenção: um homem (com 42 anos), no momento de validação do bilhete de acesso ao recinto do espetáculo, entregou a mochila que transportava a uma pessoa (testemunha) que o acompanhava e, sem motivo aparente, voltou para trás, o que chamou a atenção da polícia”, declarou a PSP.

A testemunha foi abordada de imediato para verificação do conteúdo da mochila, tendo sido encontrado “produto suspeito de ser estupefaciente, o que se confirmou através de testes de despistagem efetuados, posteriormente, na esquadra”, acrescentou.

A Polícia aguardou o regresso do suspeito, proprietário da referida mochila, que confirmou que o produto encontrado era seu.

Considerando que a morada indicada no seu documento de identificação era de outra zona do país, o indivíduo disse que pernoitava numa autocaravana parqueada na cidade e autorizou a realização de uma busca policial, onde foi encontrado mais produto estupefaciente, completa a nota.

No total, a polícia apreendeu 135 doses de cocaína, 123 doses de MDMA, 70 doses de haxixe e 104 doses de ecstasy, além de 490 euros em numerário, por se suspeitar ser proveniente de atividade ilícita.

Segundo a PSP, o terceiro homem detido por suspeita de tráfico de estupefacientes, com 20 anos, foi encontrado com 40 doses de haxixe e cinco doses e meia de ecstasy na sua posse, também no sábado.