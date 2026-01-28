diario as beiras
Condeixa-a-Nova

Três famílias ficaram desalojadas em Condeixa-a-Nova

28 de janeiro de 2026 às 19 h35
0 comentário(s)
Foto DR

Três famílias ficaram desalojadas no concelho de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, devido à depressão Kristin, disse hoje à agência Lusa a presidente da Câmara.

“Tivemos três famílias desalojadas, mas que já se encontram protegidas junto dos seus familiares ou vizinhos”, indicou Liliana Pimentel.

Em todo o concelho foram registadas 158 ocorrências, das quais 44 já se encontram resolvidas, sem danos humanos a registar.

A maior parte das ocorrências está relacionada com o levantamento de telhados, queda de árvores, quebra de estruturas e inundações.

No concelho de Condeixa-a-Nova, há apenas energia elétrica e telecomunicações no centro da vila.

Na quinta-feira, apenas vai abrir o Centro Educativo da vila e a Escola Básica n.º 1, conhecida como Escola Azul, para as atividades de tempos livres e para onde se podem dirigir “todas as crianças inscritas em ATL fora da vila”, segundo a autarca.

“Todas as ATL que estavam a decorrer fora da vila, na periferia, não vão abrir, porque não há condições nessas escolas”, afirmou.

Foi ainda ativado hoje, no edifício da Câmara Municipal, um gabinete de apoio a munícipes e empresas para que possam solicitar ajuda para averiguar instrumentos que possam ser ativados ou acionar os prémios de seguro.

“Os que não tiverem a cobertura de seguros, iremos ver, atendendo à situação de cada pessoa em particular, como é que a Câmara Municipal poderá resolver”, acrescentou.

Liliana Pimentel indicou ainda ter sido solicitado à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e à Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra “que possam ativar o Fundo de Emergência Municipal para os concelhos que foram mais alvo de estragos”.

A autarca estimou que os danos verificados no concelho devido à depressão Kristin “são maiores do que, por exemplo, da tempestade Leslie”.

“Foram muito mais as ocorrências e os estragos, apesar de, na tempestade Leslie, termos tido um grande estrago na cobertura das nossas piscinas municipais. Agora tivemos maior quantidade em diferentes edifícios. Ainda não conseguimos avaliar em termos contabilísticos o valor financeiro”, referiu.

A passagem da depressão Kristin pelo território português deixou um rasto de destruição, causou cinco mortos e vários desalojados.

Os distritos mais afetados foram Leiria (por onde a depressão entrou no território continental), Coimbra, Santarém e Lisboa.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

A Proteção Civil está em estado de prontidão especial de nível 4, o máximo, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, e há avisos meteorológicos vermelhos (nível mais grave) em toda a costa do continente.

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

28 de janeiro

Aulas em Poiares são retomadas amanhã, mas não para todos os níveis de ensino
28 de janeiro

Rebocador que vai "salvar" cargueiro ao largo da Figueira da Foz atrasou-se numa escala em Vigo
28 de janeiro

Associação Empresarial Serra da Lousã exige apoios para empresas afetadas
28 de janeiro

Três famílias ficaram desalojadas em Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova

Condeixa-a-Nova
28 de janeiro às 19h35

Três famílias ficaram desalojadas em Condeixa-a-Nova

0 comentário(s)
Condeixa-a-Nova
28 de janeiro às 09h01

Condeixa-a-Nova ativa Plano Municipal de Emergência

0 comentário(s)
Condeixa-a-Nova
18 de janeiro às 20h32

Presidenciais 2026: Condeixa-a-Nova vota em Seguro

0 comentário(s)